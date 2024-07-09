Англія

Уругвайський опорник готовий приєднатися до "червоних дияволів" навіть за відсутності Ліги чемпіонів.

Опорний півзахисник Парі Сен-Жермен Мануель Угарте, скоріш за все, змінить клубну прописку в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, паризький гранд готовий продати 23-річного уругвайця вже цього літа, і зазначається, що в останні кілька днів Манчестер Юнайтед поновив переговори з ПСЖ щодо гравця.

Незважаючи на те, що МЮ наразі не робив офіційної пропозиції щодо Угарте, сам футболіст готовий приєднатися до табору "червоних дияволів" навіть з урахуванням відсутності участі в Лізі чемпіонів у наступному сезоні.

У минулій кампанії Мануель Угарте провів за ПСЖ 37 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився трьома результативними передачам та сімома попередженнями.