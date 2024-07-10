Англія

Поточна угода нігерійського опорника з "лисицями" завершилася.

Опорний півзахисник Вілфрід Ндіді збирається підписати з Лестер Сіті новий контракт, оскільки поточна угода завершилася наприкінці минулого місяця.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 27-річний нігерієць підпише з "лисицями" трирічну угоду, в якій буде передбачена клаусула.

Зазначається, що Ндіді отримав понад п'ять пропозицій від інших клубів, проте він вирішив залишитися в Лестері та підписати новий контракт.

У минулому сезоні Вілфрід Ндіді провів за "лисиць" 36 матчів, в яких він забив 6 голів та віддав 6 результативних передач.