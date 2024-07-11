Англія

Уругваєць може продовжити кар'єру на Олд Траффорд.

Опорний півзахисник ПСЖ Мануель Угарте може перебратися в Манчестер Юнайтед.

За відомостями Manchester United Forever, "червоні дияволи" погодили умови особистого трудового договору з Угарте. При цьому наголошується, що клуб продовжує вести переговори з ПСЖ щодо суми трансферу.

Повідомляється, що парижани хочуть заробити на продажу хавбека 50 мільйонів євро з урахуванням бонусів, але Манчестер Юнайтед не готовий платити понад 40 мільйонів.

Минулого сезону Угарте провів 37 матчів у всіх турнірах і став автором трьох результативних передач. Чинний контракт півзахисника з ПСЖ розрахований до 2028 року.