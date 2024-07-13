Англія

Англійський клуб учергове збільшив свою пропозицію.

Лестер цього сезону повертається до складу учасників англійської Прем’єр-ліги, тож під час літнього міжсезоння вимагає підсилення стартового складу.

І оскільки "лиси" можуть розраховувати на збільшення власних фінансових можливостей, то й у трансферну кампанію вони готові вкласти чималі кошти.

Зокрема, заради того, аби до їхнього складу долучився аргентинський нападник туринського Ювентуса Матіас Суле.

21-річний виконавець приєднався до структури "зебр" ще взимку 2020 року, проте останній сезон провів на правах оренди у Фрозіноне, забивши 11 голів та віддавши три гольові передачі за 39 матчів.

Після цього прогресу туринці вирішили спробувати заробити на його продажу чималі кошти, поставивши цінник у 35-40 млн євро.

Лестер наразі наближається до цих показників, і остання ставка англійців склала 33 млн євро.

Із Суле в "лисів" уже є домовленість щодо контракту до 2029 року із зарплатнею в 3 млн євро за сезон.