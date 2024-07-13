Англія

Клуби АПЛ продовжують стежити за українським гравцем.

Правий вінгер Жирони Віктор Циганков опинився в сфері інтересів Астон Вілли та Манчестер Юнайтед, передає видання AS.

Команди працюють над спробами переконати 26-річного українця змінити клубну прописку, а каталонський клуб відпустити його. Офіційних пропозицій ще не було, але бірмінгемці та манкуніанці вже контактували з оточенням та агентом гравця.

Контракт Віктора з Жироною розраховано до кінця червня 2027 року. Повідомляється, що прописана в угоді клаусула становить 30 мільйонів євро.

Вінгер щасливий у клубі, але раніше не виключав свого відходу. Каталонці розраховують на виконавця, а головний тренер колективу Мічел просив керівництво втримати його, якщо не надійде пропозиції, від якої буде неможливо відмовитися.

У сезоні-2023/24 Циганков відзначився 8 голами та 7 асистами в 34 матчах за Жирону в усіх турнірах.