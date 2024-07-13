Англія

Підписання бельгійського хавбека "ірисок" завершує Астон Вілла.

Опорний півзахисник Евертона Амаду Онана близький до зміни клубної прописки вже цього літа, передає видання The Athletic.

Повідомляється, що за 22-річного бельгійця "іриски" отримають близько 50 млн фунтів стерлінгів від Астон Вілли. Бірмінгемці вже узгодили з гравцем довгостроковий контракт.

Онана був ключовою ціллю керманича клубу Унаї Емері. Опорник має посилити команду, на яку чекає виступ у новому розіграші Ліги чемпіонів УЄФА.

У сезоні-2023/24 Онана взяв участь у 37 матчах Евертона в усіх турнірах, відзначившись 3 голами та 1 асистом.