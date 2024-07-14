Англія

Бразилець залишить Манчестер?

Саудівський Ан-Наср надіслав офіційний офер до Манчестер Сіті щодо купівлі воротаря команди Едерсона. Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

За інформацією джерела, саудівський клуб запропонував за бразильського голкіпера 30 млн. євро. Зазначається, що в Ан-Насрі чекають від Манчестер Сіті відповіді на пропозицію протягом наступних 48 годин.

Чинний контракт 30-річного футболіста з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею у 10,4 млн. фунтів стрелінгів (брутто) на рік. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.

Минулого сезону Едерсон відіграв за Манчестер Сіті 43 матчі, пропустив 34 м'ячі та зібрав 16 "clean sheets".