Англія

Справи українця відтепер будуть вирішувати інші люди.

Український універсал лондонського Арсеналу Олександр Зінченко змінив агентство, яке займається його футбольними справами. Про це повідомив футболіст у Instagram.

Він зазначив, що підписав угоду з Unique Football Agency.

"Гордий розпочати цей новий етап з Unique Football Agency", – заявив Зінченко.

Як повідомляє трансферний портал Трансфермаркт, в цій компанії зареєстровано одного футбольного агента — Юрія Кухарського. Саме агентство отримало верифікацію на сайті — 4-го липня 2024-го року. Наразі на контракті Unique Football Agency знаходиться лише Зінченко.

Зазначимо, що Юрій Кухарський є кумом гравця збірної України.