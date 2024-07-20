Справи українця відтепер будуть вирішувати інші люди.
Зінченко, getty images
20 липня 2024, 16:51
Український універсал лондонського Арсеналу Олександр Зінченко змінив агентство, яке займається його футбольними справами. Про це повідомив футболіст у Instagram.
Він зазначив, що підписав угоду з Unique Football Agency.
"Гордий розпочати цей новий етап з Unique Football Agency", – заявив Зінченко.
Як повідомляє трансферний портал Трансфермаркт, в цій компанії зареєстровано одного футбольного агента — Юрія Кухарського. Саме агентство отримало верифікацію на сайті — 4-го липня 2024-го року. Наразі на контракті Unique Football Agency знаходиться лише Зінченко.
Зазначимо, що Юрій Кухарський є кумом гравця збірної України.