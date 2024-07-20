Англія

Уругваєць з наступного сезону гратиме на Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед близький до досягнення угоди з ПСЖ щодо трансферу 23-річного півзахисника Мануеля Угарте. Про це повідомляє журналіст Санті Ауна.

За інформацією джерела, інтерес до уругвайського футболіста виявляють ще кілька клубів, проте він дав зрозуміти керівництву чинного чемпіона Франції, що хоче перейти саме в стан "Червоних дияволів".

Повідомляється, що МЮ та Угарте вже домовилися щодо особистих умов контракту.

Мануель Угарте перейшов у ПСЖ із лісабонського Спортінга влітку 2023 року за 60 млн. євро. Минулого сезону він відіграв за парижан 37 матчів та віддав три результативні передачі.