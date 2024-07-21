Англія

Великі гроші за 33-річного гравця.

Керівництво Ліверпулю встановило ціну в розмірі 55 млн. євро за 33-річного капітана команди Вірджила ван Дейка для клубів із Саудівської Аравії. Про це повідомляє Teamtalk.

За інформацією джерела, клуби з саудівської Про-Ліги вже зверталися до "Червоних" щодо трансферу нідерландського захисника. Повідомляється, що деякі неназвані саудівські клуби назвали таку ціну завищеною.

Зазначається, що враховуючи завершення контракту ван Дейка з Ліверпулем влітку 2025 року, клуби з Саудівської Аравії можуть укласти попередню угоду з ним вже найближчого січня. У мерсисайдському клубі нідерландець заробляє 11,5 млн. фунтів стерлінгів (брутто) на рік.

Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Минулого сезону Вірджил ван Дейк відіграв за Ліверпуль 48 матчів, забив чотири голи та віддав дві результативні передачі. Також на його рахунку чотири жовтих та одна червона картки.