Англія

26-річний футболіст може продовжити кар'єру в іншій лізі.

Нуссаїр Мазрауї цікавий двом клубам АПЛ.

Можливість трансферу захисника Баварії розглядають Манчестер Юнайтед і Вест Гем, повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг. Марокканець є однією з головних цілей обох клубів і хоче пограти в Прем'єр-лізі.

Спочатку за трансфер Мазрауї Баварія хотіла отримати 30 мільйонів євро, проте зараз знизила вимоги до 20-25 млн. Найреалістичнішим варіантом вважається угода на суму від 15 до 20 млн євро.

Контракт 26-річного гравця з мюнхенцями діє до 2026 року.

У минулому сезоні Бундесліги Мазрауї провів 19 матчів і віддав 3 гольові паси.