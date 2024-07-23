Англія

33-річний футболіст хоче підписати нову угоду з клубом.

Центральний захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк повідомив керівництву клубу про свої плани на майбутнє.

За інформацією від журналіста Грема Бейлі, досвідчений футболіст хоче підписати з мерсисайдцями новий контракт.

Нагадаємо, чинний контракт 33-річного ван Дейка закінчується через рік.

Раніше повідомлялося, що керівництво Ліверпуля замислюється про продаж нідерландця, але сам футболіст хотів би залишитися на Енфілді і виступати під керівництвом нового тренера Арне Слота.

Ван Дейк грає за Ліверпуль із січня 2018 року і за цей термін встиг виграти з клубом усі можливі трофеї. Вірджил є капітаном мерсисайдського клубу.