Англія

"Дачники" хочуть посилити середню лінію команди.

Лондонський Арсенал отримав пропозицію від Фулгема щодо 23-річного півзахисника Еміля Сміта-Роу. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "Дачники" зробили пропозицію "Канонірам" у розмірі 35 млн. євро. Зазначається, що переговори між клубами тривають, і гравець готовий до цього переходу.

Також повідомляється, що Сміт-Роу цікавий іншому англійському клубу — Крістал Пелес, але Фулгем випереджає їх у гонці за талановитим англійцем.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 22 млн. євро.

Минулого сезону Еміль Сміт-Роу відіграв за Арсенал 19 матчів та зробив дві результативні передачі.