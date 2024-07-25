Англія

Голкіпера оцінюють у 15 мільйонів євро.

Іспанський воротар Челсі Кепа Аррісабалага може покинути лондонський клуб у літнє трансферне вікно.

Як стверджує Relevo, "сині" готові продати 29-річного голкіпера, якщо надійде пропозиція в районі 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, минулий сезон Кепа провів в оренді в мадридському Реалі, проте поточного літа повернувся в Челсі.

Іспанець належить лондонському колективу з 2018 року. За цей час він з'явився на полі в 163 матчах у всіх турнірах, пропустив 175 голів і 59 разів зміг залишити свої ворота недоторканними.

Зазначимо, що чинний контракт Кепи з Челсі розрахований до середини 2025 року.