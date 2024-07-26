Англія

"Іриски" намагаються підсилити склад команди.

Ліверпульський Евертон оформив орендну угоду з Наполі щодо півзахисника Єспера Ліндстрема. Таку інформацію надає офіційний сайт "ірисок".

Повідомляється, що 24-річний датчанин проведе у складі англійської команди сезон-2024/2025, а наступного літа Евертон зможе здійснити перехід гравця на постійній основі.

Зазначимо, що до переходу у Наполі, Ліндстрем виступав у складі франкфуртського Айнтрахту, з яким у сезоні-2021/22 ставав переможцем Ліги Європи.

Минулого сезону Єспер Ліндстрем відіграв за Наполі 29 матчів, не відзначившись результативними діями.