Англія

У конкурентах два інших лондонські клуби.

Англійський центральний захисник лондонського Челсі Трево Чалоба останній сезон провів у якості резервного виконавця під орудою Маурісіо Почеттіно.

Однак 25-річний виконавець не відчуває впевненість у своєму майбутньому в складі "синіх" навіть після приходу на посаду головного тренера Енцо Марески.

І оскільки "пенсіонери" все ще потребують балансування видатків у найближчій перспективі, вони розраховують на заробіток під час потенційного продажу власних вихованців.

У цьому плані лондонські Фулгем і Крістал Пелес можуть заплатити чимало грошей за Чалобу, проте Манчестер Юнайтед може дати більше за них.

"Червоні дияволи" останніми днями активно цікавляться можливістю підписати Трево, тоді як Челсі розраховує не менше, аніж на 20 млн євро.

Чалоба зіграв 17 матчів та забив один гол у минулому сезоні.