Англія

Незабаром італієць стане "каноніром".

Захисник Болоньї і збірної Італії Рікардо Калафіорі близький до переходу в Арсенал.

Як повідомляє Sky Sport, сьогодні футболіст прилетів до Лондона, щоб пройти медичне обстеження для клубу.

Орієнтовна сума трансферу складе 42 млн фунтів, що приблизно становить 50 млн євро.

Гравець підпише контракт на 5 років. Зарплата захисника складе 3,5 млн євро на рік (+0,5 млн бонусами).

Минулого сезону Калафіорі провів 37 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав п'ять асистів.