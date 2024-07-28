Англія

Форвард та забиті м’ячі в цьому випадку є словами-синонімами.

Шведський нападник лісабонського Спортінга Віктор Дьокереш продовжує шокувати світову спільноту власною здібністю забивати безліч голів.

Саме тому "леви" рік тому заплатили 21 млн євро англійському Ковентрі за тоді ще 25-річного виконавця, і жодним чином не помилились.

Наразі форвард коштує значного дорожче — менше 60 млн євро португальці навіть не починають розмови щодо його трансферу.

І такі кошти ладен заплатити не кожен клуб, тому в ситуації, коли на обрії з’явилась англійська трійка в особі Ліверпуля, Тоттенгема та Арсенала, мадридському Атлетіко з його зацікавленістю довелось поступитись місцем.

За минулий сезон Віктор забив 43 голи та віддав 15 гольових передач у 50 матчах.