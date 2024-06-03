Іспанія

Швед може переїхати до столиці Іспанії.

Нападник лісабонського Спортінга Віктор Дьокереш може перейти в мадридський Атлетіко. Про це повідомляє A Bola.

За інформацією джерела, керівництво "матрацників" хоче придбати шведського форварда в літнє трансферне вікно.

Зазначається, що "леви" хочуть отримати за 25-річного шведа 100 млн. євро. Повідомляється, що головний тренер мадридців Дієго Сімеоне особисто зацікавлений у переході цього гравця.

Чинний контракт футболіста з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 55 млн. євро.

У сезоні-2023/24 Віктор Дьокереш відіграв за Спортінг 50 матчів, забив 43 голи та віддав 15 результативних передач.