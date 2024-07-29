Англія

У зворотньому напрямку трансферний потік також працює.

Парагвайський центральний півзахисник Дієго Гомес лише рік, як є гравцем американського Інтер Маямі, проте популярність МЛС наразі є достатньою для того, щоб європейські клуби без зайвих зусиль зауважили його прогрес.

21-річний виконавець наразі виступає в складі олімпійської збірної своєї країни на Іграх-2024 у Франції й за два матчі встиг віддати дві гольові передачі, що ще більше пожвавило розмови довкола його майбутнього.

Саме тому англійський Брайтон наразі робить усе, що інші клуби не мали жодного шансу в перемовинах щодо цього гравця.

Перед представниками Інтер Маямі вже лежить пропозиція в трохи більше за 11 млн євро.

Очікується, що цього тижня клуби підпишуть угоду.

У сезоні МЛС Гомес забив чотири голи та віддав чотири гольові передачі за 16 матчів.