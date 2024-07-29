Англія

Легендарний "Театр Мрії" піде в небуття?

Керівництво Манчестер Юнайтед планує побудувати новий клубний стадіон, який зможе вміщати на своїх трибунах 100 тис. глядачів. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, "червоні дияволи" схиляються до того, що будівництво нової арени — більш доцільний варіант, ніж реконструкція легендарного "Олд Траффорд".

Зазначається, що будівництво нового стадіону може зайняти шість років. Вартість проєкту попередньо оцінюють у 2,4 млрд. євро.

Водночас нову арену можуть зводити на території, прилеглій до Олд Траффорд, адже клуб володіє великою ділянкою землі навколо стадіону. Це означає, що під час будівництва нового стадіону Манчестер Юнайтед зможе продовжувати грати на старій арені.

Остаточне рішення щодо будівництва буде ухвалено до кінця поточного року після консультації з експертами та вболівальниками. Крім арени, планується облаштувати парки навколо неї. Також розглядається перспектива відкриття готелю або розважального центру на прилеглій до стадіону території. Аналогічні проєкти раніше реалізовувалися в США та виявилися вельми успішними.