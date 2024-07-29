Центральний захисник збірної Італії Ріккардо Калафіорі перейшов до лондонського Арсеналу з італійської Болоньї. Про це повідомляє офіційний сайт "канонірів".

Повідомляється, що трансфер 22-річного захисника обійшовся лондонському клубу в 42 млн. євро Контракт із гравцем розрахований до 30 червня 2029 року.

У складі "канонірів" італієць буде виступати від 33-м номером.

Ріккардо — велика особистість. Він володіє особливими навичками, які зроблять нас сильнішими. Він вже продемонстрував великий прогрес, виступаючи як за Болонью, так і за збірну Італії. Його прогрес та розвиток за останній рік були дійсно вражаючими.

Ми з нетерпінням чекаємо можливості попрацювати з Ріккардо, інтегрувати його в команду і підтримувати його в найближчі роки", — заявив головний тренер Арсеналу Мікель Артета.

Зазначається, що Калафіорі вже вирушив до США, щоб приєднатися до своїх нових партнерів по команді на тренувальному зборі у Філадельфії.

"Ми вітаємо Ріккардо і його сім'ю в Арсеналі. Він чудовий гравець, який дає нам величезну силу для зміцнення нашої оборони.