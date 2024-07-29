Англія

23-річний футболіст стане "дачником".

Еміль Сміт-Роу перейде з Арсеналу в Фулгем.

Клуби досягли принципової домовленості про трансфер 23-річного півзахисника, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Сума угоди складе рекордні для "дачників" 34 мільйони фунтів (27 млн — фіксована сума, 7 млн — бонуси).

Англієць пройде медогляд для Фулгема цього тижня і приєднається до нової команди на зборах у Португалії.

У минулому сезоні Сміт-Роу провів 13 матчів в АПЛ і зробив 1 результативну передачу.