23-річний футболіст стане "дачником".
Еміль Сміт-Роу, Getty Images
29 липня 2024, 19:58
Еміль Сміт-Роу перейде з Арсеналу в Фулгем.
Клуби досягли принципової домовленості про трансфер 23-річного півзахисника, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Сума угоди складе рекордні для "дачників" 34 мільйони фунтів (27 млн — фіксована сума, 7 млн — бонуси).
Англієць пройде медогляд для Фулгема цього тижня і приєднається до нової команди на зборах у Португалії.
У минулому сезоні Сміт-Роу провів 13 матчів в АПЛ і зробив 1 результативну передачу.