Англія

З іспанцем узгоджено особистий контракт.

Арсенал досяг домовленості з Мікелем Меріно про перехід.

Як стверджує журналіст Ніколо Скіра, півзахисник висловив готовність приєднатися до "канонірів" і підписати контракт до 2028 року.

Найближчими днями Арсенал проведе переговори з Реал Сосьєдадом.

28-річний Меріно в минулому сезоні Ла Ліги зіграв 32 матчі, забив 5 м'ячів і віддав 3 гольові передачі.

На переможному для Іспанії Євро-2024 Мікель забив 1 гол у 7 іграх — на 119-й хвилині в матчі 1/4 фіналу проти Німеччини (2:1).