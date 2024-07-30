Англія

32-річний єгиптянин продовжить кар'єру в ОАЕ.

Аль-Джазіра на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з колишнім півзахисником Арсеналу Мохамедом Ельнені.

32-річний єгиптянин дістався клубу з ОАЕ безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента.

It's time ⏱



Mo Elneny is Jazrawi 🤍🖤#AJC pic.twitter.com/LJFZphOeI7 — Al Jazira Club (@AlJaziraFC_EN) July 30, 2024

Останнім клубом Ельнені був Арсенал, де він провів останні вісім сезонів. На його рахунку 161 матч.

Минулого сезону Мохамед провів лише шість матчів, відігравши на полі 96 хвилин.