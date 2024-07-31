Англія

Загальний пакет угоди оцінюється в 13 млн євро.

Лівий вінгер Віторії Гімарайнш Жота Сілва продовжить кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Ноттінгем Форест узгодив трансфер із португальським клубом щодо їхнього 24-річного нападника, у якого запланований медогляд в новій команді.

Зазначається, що "лісники", за усною домовленістю, погодилися заплатити за Жоту гарантовані 7 мільйонів євро, 3 млн євро в якості бонусів за зіграні 15 матчів та ще 3 млн євро за досягнення позначки в 10 забитих голів.

У минулому сезоні Жота Сілва провів за Віторію 42 матчі, забив 15 голів та віддав 7 асистів.