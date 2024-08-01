Англія

27-річний футболіст може стати "дачником".

Фулгем зробив нову пропозицію щодо трансферу Скотта Мактомінея.

Минулого тижня клуб запропонував за півзахисника Манчестер Юнайтед 17 млн фунтів, але отримав відмову, оскільки манкуніанці розраховують на більшу суму.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, цього разу лондонці запропонували понад 20 млн фунтів.

Однак, як очікується, і цю пропозицію буде відхилено. Юнайтед відкритий для продажу гравця приблизно за 30 млн фунтів.

Минулого сезону 27-річний футболіст забив 7 голів у 32 матчах АПЛ.