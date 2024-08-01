Англія

Французький центрбек сподівається залишити травми у минулому.

Центральний захисник лондонського Челсі Веслі Фофана поділився очікуваннями від майбутнього сезону після низки серйозних травм, останньою з яких став розрив "хрестів".

"Я відчайдушно хочу показати, чому Челсі мене підписав... І також тому що я люблю свій клуб.

Коли я приєднався до Челсі, я здійснив свою мрію. Я хочу виступати, я голодний. Я обов'язково хочу вигравати титули. Я готовий наполегливо працювати для цього", — заявив Фофана для The Athletic.

Нагадаємо, що Веслі Фофана перейшов до Челсі з Лестера влітку 2022 року за 80 млн євро, проте через чисельні травми провів лише 20 матчів та забив 2 голи.