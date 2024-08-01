Із самим гравцем ще також є певні питання щодо особистого контракту.
Крісенсіо Саммервілл, Getty Images
01 серпня 2024, 22:58
Атакуючий півзахисник Лідс Юнайтед Крісенсіо Саммервілл близький до переходу у Вест Гем.
Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, 22-річний нідерландець вранці вже пройшов медогляд у лондонській команді, хоча остаточно умови його контракт ще не узгодили.
Більше того, за інформацією джерела, Вест Гем також не має повної домовленості з Лідсом щодо суми трансферу, хоча це не завадило гравцю пройти медогляд.
У минулому сезоні Чемпіоншипу Саммервілл зіграв 49 матчів, в яких забив 21 гол та віддав 10 асистів.