Колектив Марку Сілви посилився вихованцем Арсеналу.
Еміль Сміт-Роу, фото Фулгем
02 серпня 2024, 20:59
Атакуючий півзахисник Еміль Сміт-Роу перебрався з Арсеналу до Фулгема, передає офіційний сайт клубу АПЛ.
Контракт із 24-річним англійцем розраховано до кінця червня 2029 року. Клуб також отримав опцію продовження угоди ще на сезон.
За даними transfermarkt, Фулгем віддав за плеймейкера 31,8 млн євро. Так, Сміт-Роу став найдорожчим підписанням в історії клубу.
У сезоні-2023/24 Еміль узяв участь у 19 матчах Арсеналу в усіх турнірах, відзначившись 2 асистами. Із попереднім клубом півзахисник двічі виграв Суперкубок Англії.
Зазначимо, що за новий колектив Сміт-Роу виступатиме у футболці з 32-м номером.