Англія

Колектив Марку Сілви посилився вихованцем Арсеналу.

Атакуючий півзахисник Еміль Сміт-Роу перебрався з Арсеналу до Фулгема, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

Контракт із 24-річним англійцем розраховано до кінця червня 2029 року. Клуб також отримав опцію продовження угоди ще на сезон.

A Rowe along the Thames... 🚣 pic.twitter.com/fKMiur2ojB — Fulham Football Club (@FulhamFC) August 2, 2024

За даними transfermarkt, Фулгем віддав за плеймейкера 31,8 млн євро. Так, Сміт-Роу став найдорожчим підписанням в історії клубу.

У сезоні-2023/24 Еміль узяв участь у 19 матчах Арсеналу в усіх турнірах, відзначившись 2 асистами. Із попереднім клубом півзахисник двічі виграв Суперкубок Англії.

Зазначимо, що за новий колектив Сміт-Роу виступатиме у футболці з 32-м номером.