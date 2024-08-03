Гравець спростував чутки щодо можливого трансферу.
Крістіан Ромеро, Getty Images
03 серпня 2024, 10:17
Аргентинський центральний захисник Крістіан Ромеро почав виступи в складі лондонського Тоттенгема влітку 2021 року, після чого вже за сезон англійський клуб заплатив за його повноцінний перехід із бергамаської Аталанти 52 млн євро.
Відтоді 26-річний виконавець є провідним гравцем "шпор", і разом із тим користується великим попитом на трансферному ринку.
Але цього літа його перехід до іншого клубу не є можливим, про що заявив сам футболіст.
"Я не думаю про жодні інші клуби! Я дуже поважаю Тоттенгем.
Вони завжди дарували мені чимало любові, тому мені подобається грати тут, у "шпорах".
Будемо сподіватись, що цього року ми зможемо виграти титул. Це — моя місія в цьому колективі", — заявив аргентинський виконавець.
У минулому сезоні Ромеро провів 34 матчі та забив п’ять голів.