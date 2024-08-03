Англія

22-річний футболіст обійшовся в 30 мільйонів євро.

Вінгер Крісенсіо Саммервілл офіційно змінив Лідс на Вест Гем.

Нідерландець уклав контракт до 2029 року з можливістю однорічної пролонгації, повідомляє прес-служба молотобійців.

Вартість трансферу, за даними порталу Transfermarkt, склала трохи менше 30 млн євро.

Саммервілл був визнаний найкращим гравцем минулого розіграшу англійського Чемпіоншипа. Інтерес до гравця приписували грандам європейського футболу, серед яких називали Ліверпуль, Челсі, ПСЖ і Мілан.

В активі 22-річного футболіста 19 забитих м'ячів і дев'ять результативних передач у 43 поєдинках Лідса в чемпіонаті, а також один гол у трьох матчах плей-оф.