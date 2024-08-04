Англія

23-річний футболіст хоче стати "червоним дияволом".

Півзахисник ПСЖ Мануель Угарте хоче продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, 23-річний уругваєць уже два тижні чекає на закриття трансферу в Англію, але клуби поки не можуть домовитися.

За даними джерела, Угарте вже давно погодив умови особистого контракту з "червоними дияволами".

Зазначається, що Угарте — пріоритетна ціль для Манчестер Юнайтед.

Минулого сезону хавбек узяв участь у 37 матчах з урахуванням усіх турнірів і записав на свій рахунок три результативні передачі. Контракт Угарте з ПСЖ розрахований до 2028 року.