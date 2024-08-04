23-річний футболіст хоче стати "червоним дияволом".
МАНУЕЛЬ УГАРТЕ, GETTY IMAGES
04 серпня 2024, 21:39
Півзахисник ПСЖ Мануель Угарте хоче продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед.
Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, 23-річний уругваєць уже два тижні чекає на закриття трансферу в Англію, але клуби поки не можуть домовитися.
За даними джерела, Угарте вже давно погодив умови особистого контракту з "червоними дияволами".
Зазначається, що Угарте — пріоритетна ціль для Манчестер Юнайтед.
Минулого сезону хавбек узяв участь у 37 матчах з урахуванням усіх турнірів і записав на свій рахунок три результативні передачі. Контракт Угарте з ПСЖ розрахований до 2028 року.