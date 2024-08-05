Англія

За 20-річного футболіста клуб запропонує 35 мільйонів євро.

Челсі готує пропозицію щодо Саму Омородіона.

За даними інсайдера Фабріціо Романо, трансфер форварда Атлетіко обговорюють окремо від угоди щодо Конора Галлагера, який, як повідомлялося раніше, дав згоду на перехід у мадридський клуб.

Повідомляється, що Челсі готовий запропонувати за Омородіона близько 35 мільйонів євро, щоб просунутися в переговорах. Підсумкове рішення залежатиме від планів Атлетіко щодо форварда.

У сезоні-2023/24 Омородіон виступав на правах оренди за Алавес.