За 20-річного футболіста клуб запропонує 35 мільйонів євро.
Саму Омородіон, Getty Images
05 серпня 2024, 18:59
Челсі готує пропозицію щодо Саму Омородіона.
За даними інсайдера Фабріціо Романо, трансфер форварда Атлетіко обговорюють окремо від угоди щодо Конора Галлагера, який, як повідомлялося раніше, дав згоду на перехід у мадридський клуб.
Повідомляється, що Челсі готовий запропонувати за Омородіона близько 35 мільйонів євро, щоб просунутися в переговорах. Підсумкове рішення залежатиме від планів Атлетіко щодо форварда.
У сезоні-2023/24 Омородіон виступав на правах оренди за Алавес.