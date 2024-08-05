Челсі готує пропозицію щодо Саму Омородіона.

За даними інсайдера Фабріціо Романо, трансфер форварда Атлетіко обговорюють окремо від угоди щодо Конора Галлагера, який, як повідомлялося раніше, дав згоду на перехід у мадридський клуб.

Повідомляється, що Челсі готовий запропонувати за Омородіона близько 35 мільйонів євро, щоб просунутися в переговорах. Підсумкове рішення залежатиме від планів Атлетіко щодо форварда.

У сезоні-2023/24 Омородіон виступав на правах оренди за Алавес.  