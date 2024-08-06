Англія

Усе через високу ціну.

Манчестер Юнайтед призупинив переговори з ПСЖ щодо трансферу Мануеля Угарте.

Раніше повідомлялося, що французи готові розлучитися з гравцем, придбаним минулого літа у Спортінга за 60 млн євро, однак не мають наміру втрачати гроші.

За інформацією журналіста Девіда Орнштейна, керівництво Манчестер Юнайтед не має наміру платити таку суму і перемикає увагу з Мануеля Угарте на інші варіанти.

При цьому, манкуніанці готові повернутися до обговорення угоди тільки в одному випадку — якщо ПСЖ знизить суму за трансфер. Прогресу поки немає, переговори припинені.

Минулого сезону уругваєць провів 25 матчів у Лізі 1, відзначившись двома результативними передачами.