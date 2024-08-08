Форвард Гоффенгайма Максіміліан Беєр може продовжити ігрову кар'єру на туманному Альбіоні, про це повідомив інсайдер Флоріан Плеттенберг

Згідно з відомостями джерела, у підписанні 21-річного німецького футболіста зацікавлений гранд АПЛ — Ліверпуль. 

Мерсисайдці намагаються перехопити гравця у дортмундської Боруссії, яка близька до домовленості щодо переходу Беєра. Термін трудового договору Максіміліана з Гоффенгаймом розрахований до середини 2027 року. 

Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 30 мільйонів євро. 

У минулому сезоні Беєр провів 35 поєдинків і забив 16 м'ячів. 