Англія

21-річний футболіст привернув увагу "червоних".

Форвард Гоффенгайма Максіміліан Беєр може продовжити ігрову кар'єру на туманному Альбіоні, про це повідомив інсайдер Флоріан Плеттенберг.

Згідно з відомостями джерела, у підписанні 21-річного німецького футболіста зацікавлений гранд АПЛ — Ліверпуль.

Мерсисайдці намагаються перехопити гравця у дортмундської Боруссії, яка близька до домовленості щодо переходу Беєра. Термін трудового договору Максіміліана з Гоффенгаймом розрахований до середини 2027 року.

Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 30 мільйонів євро.

У минулому сезоні Беєр провів 35 поєдинків і забив 16 м'ячів.