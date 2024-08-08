21-річний футболіст привернув увагу "червоних".
Максіміліан Беєр, Getty Images
08 серпня 2024, 11:50
Форвард Гоффенгайма Максіміліан Беєр може продовжити ігрову кар'єру на туманному Альбіоні, про це повідомив інсайдер Флоріан Плеттенберг.
Згідно з відомостями джерела, у підписанні 21-річного німецького футболіста зацікавлений гранд АПЛ — Ліверпуль.
Мерсисайдці намагаються перехопити гравця у дортмундської Боруссії, яка близька до домовленості щодо переходу Беєра. Термін трудового договору Максіміліана з Гоффенгаймом розрахований до середини 2027 року.
Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 30 мільйонів євро.
У минулому сезоні Беєр провів 35 поєдинків і забив 16 м'ячів.