Football.ua представляє таблицю з усіма переходами в англійській Прем'єр-лізі під час літнього трансферного вікна 2025 року.
Англія трансферна. Літні переходи-2024
07 вересня 2024, 12:57
Пропонуємо до вашої уваги таблицю з літніми переходами футболістів в рамках першості Англії-2024/25.
Зауваження: суми вказані у таблиці у валюті євро (€) згідно з даними статистичних футбольних порталів Transfermarkt та FotMob.
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+ Савіньйо (з системи City Football Group, трансфер погодили ще взимку)
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