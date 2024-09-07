Пропонуємо до вашої уваги таблицю з літніми переходами футболістів в рамках першості Англії-2024/25.
Зауваження: суми вказані у таблиці у валюті євро (€) згідно з даними статистичних футбольних порталів Transfermarkt та FotMob.

ПРИЙШЛИ

ПІШЛИ

ПРИЙШЛИ

ПІШЛИ

ПРИЙШЛИ

ПІШЛИ

ПРИЙШЛИ

 

ПІШЛИ

ПРИЙШЛИ

 

ПІШЛИ

ПРИЙШЛИ

ПІШЛИ

ПРИЙШЛИ

ПІШЛИ

ПРИЙШЛИ

ПІШЛИ

ПРИЙШЛИ

ПІШЛИ

ПРИЙШЛИ

ПІШЛИ

ПРИЙШЛИ

ПІШЛИ

ПРИЙШЛИ

ПІШЛИ

ПРИЙШЛИ

+ Савіньйо (з системи City Football Group, трансфер погодили ще взимку)

ПІШЛИ

ПРИЙШЛИ

ПІШЛИ

ПРИЙШЛИ

ПІШЛИ

ПРИЙШЛИ

ПІШЛИ

 

ПРИЙШЛИ

ПІШЛИ

ПРИЙШЛИ

ПІШЛИ

 

ПРИЙШЛИ

ПІШЛИ

ПРИЙШЛИ

ПІШЛИ

 