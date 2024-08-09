Англія

Бразильським виконавцем зацікавився Фулгем.

Фулгем зробив пропозицію Астон Віллі щодо центрального захисника Дієго Карлоса, передає видання The Athletic.

Повідомляється, що перший запит лондонців бірмінгемці відхилили. Переговори про придбання 31-річного бразильця тривають. Портал transfermarkt оцінює його в 16 млн євро.

Захисником також цікавляться клуби чемпіонату Саудівської Аравії. Контракт Дієго Карлоса з Астон Віллою розраховано до кінця червня 2026 року.

У сезоні-2023/24 він узяв участь у 38 матчах у всіх турнірах, відзначившись 1 голом та 1 асистом.

Фулгем нещодавно придбав центрбека Вільярреала Хорхе Куенку.