Англія

21-річний футболіст продовжить кар'єру в іншому клубі АПЛ.

Півзахисник Ліверпуля Фабіу Карвалью продовжить кар'єру в Брентфорді, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Брентфорд заплатить за 21-річного португальця близько 20 млн фунтів, також угодою будуть передбачені бонуси.

Сам Карвалью вже дав згоду на перехід і найближчим часом пройде медогляд для своєї нової команди.

Ліверпуль придбав Карвалью у Фулгема влітку 2022 року за 5,9 млн євро. Хавбек загалом провів за "червоних" 21 матч, забивши при цьому 3 м'ячі.