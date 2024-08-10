Англія

Манчестер Сіті — володар Суперкубка Англії

У фінальному матчі на Вемблі команда обіграла сусідів за містом, Манчестер Юнайтед, у серії пенальті.

Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед 1:1 (7:6 – пен.)

Голи: Сілва, 90+1 — Гарначо, 82



Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Аканджі, Діаш, Гвардіол (Аке, 90+1) — О’Райлі (Нунеш, 63), Ковачич, Макейті (Сілва, 80) — Бобб (де Брюйне, 90+1), Голанд, Доку (Савіо, 63).



Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Магвайр (Кольєр, 59), Мартінес, Еванс — Мейну (Гарначо, 59), Каземіро — Діалло (Пеллістрі, 58), Маунт (Мактоміней, 58), Рашфорд (Санчо, 84) — Фернандеш.



Попередження: Нунеш, Сілва