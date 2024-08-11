Трофей над головою підняв Мануель Ноєр.
Гаррі Кейн, Getty Images
11 серпня 2024, 00:23
Гаррі Кейн зробив шанобливий жест на адресу Тоттенгема.
У рамках передсезонної товариської гри Баварія обіграла "шпор" із рахунком 3:2 і завоювала Visit Malta Cup.
Гаррі Кейн, який вийшов на заміну на 80-й хвилині і отримав капітанську пов'язку, відмовився підняти трофей після перемоги над колишнім клубом.
Англієць передав капітанську пов'язку Йосуа Кімміху. Зрештою трофей підняв Мануель Ноєр.
Нагадаємо, що Кейн був гравцем Тоттенгема з 2011 до 2023 року.