Англія

Трофей над головою підняв Мануель Ноєр.

Гаррі Кейн зробив шанобливий жест на адресу Тоттенгема.

У рамках передсезонної товариської гри Баварія обіграла "шпор" із рахунком 3:2 і завоювала Visit Malta Cup.

Гаррі Кейн, який вийшов на заміну на 80-й хвилині і отримав капітанську пов'язку, відмовився підняти трофей після перемоги над колишнім клубом.

Англієць передав капітанську пов'язку Йосуа Кімміху. Зрештою трофей підняв Мануель Ноєр.

Нагадаємо, що Кейн був гравцем Тоттенгема з 2011 до 2023 року.