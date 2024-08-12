Англія

Солідний список.

Асоціація професійних футболістів опублікувала список претендентів на звання найкращого молодого гравця в Англії за підсумками сезону-2023/2024.

На нагороду найкращому молодому гравцеві претендують Алехандро Гарначо, Коббі Мейну (обидва — Манчестер Юнайтед), Майкл Олісе (Крістал Пелес, нині гравець Баварії), Коул Палмер (Челсі), Жоао Педро (Брайтон), Букайо Сака (Арсенал).

Ім'я переможця буде оголошено на урочистій церемонії, яка відбудеться 20 серпня 2024 року.