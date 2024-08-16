Англія

Football.ua представляє до вашої уваги прев'ю та прогнози на новий сезон в чемпіонаті Англії.

Новий сезон англійської Прем'єр-ліги стартує цієї п'ятниці, 16 серпня, матчем між Манчестер Юнайтед і лондонським Фулгем.

Football.ua ділиться своїми попередніми очікуваннями та прогнозами на майбутню кампанію-2024/25, виділяючи своїх фаворитів на чемпіонство, а також звання найкращого тренера, найкращого гравця та найкращого бомбардира турніру.

ХТО СТАНЕ ЧЕМПІОНОМ АПЛ-2024/25?

Напередодні старту нової кампанії виділяються два явні фаворити на чемпіонський титул: першим традиційно є гегемон — Манчестер Сіті, а другим є його прямий і головний конкурент у двох останніх сезонах - лондонський Арсенал.

За останні кілька років "каноніри" стрімко прогресували, і підопічні Мікеля Артети з кожним разом дедалі більше скорочували відставання від Ман Сіті як за рівнем гри, так і у різноманітних статистичних атрибутах. А ось стосовно команди Хосепа Гвардіоли зараз існують сумніви щодо їхніх традиційних "легких" трофеїв, адже в епоху іспанського фахівця "містяни" вже виграли абсолютно все, а мотивацію щоразу треба десь шукати.

Тож обираючи між Манчестер Сіті та Арсеналом, будь-яка гегемонія рано чи пізно переривається (Ліверпуль Клоппа та леверкузенський Баєр Хабі Алонсо не дадуть збрехати), і перед стартом сезону АПЛ виникає одне риторичне питання: коли Арсеналу вигравати АПЛ, якщо не зараз? Два "срібла" поспіль нарешті мають змінитися на довгоочікуване "золото".

Чемпіонство Ліверпуля? Це був би фантастичний старт для Арне Слота на новому місці роботи, але саме зараз дуже багато "але" щодо такого результату (відсутність посилень складу, відсутність Юргена Клоппа, початок нової епохи в клубі). Манчестер Юнайтед? Прагнення Еріка тен Гага до нових вершин помітно неозброєним оком, але попередній сезон поки що не дозволяє нам станом на зараз розглядати "червоних дияволів" в якості очевидних претендентів на титул.

ПРОГНОЗ FOOTBALL.UA: АРСЕНАЛ СТАНЕ ЧЕМПІОНОМ

ХТО СТАНЕ НАЙКРАЩИМ ТРЕНЕРОМ АПЛ-2024/25?

У разі тріумфу Арсеналу за підсумками майбутнього футбольного року очевидно, що найкращим тренером сезону в Прем'єр-ліги з ймовірністю в 99,9% буде визнаний Мікель Артета. У разі чергової перемоги Манчестер Сіті – Хосеп Гвардіола. Така ж логіка і щодо інших команд.

Так уже склалося, що "золото" АПЛ і звання найкращого тренера в останні роки йдуть паралельно один з одним, тому статуетку найкращого не отримували ні Унаї Емері за підсумками минулої кампанії, ні Едді Гау після сенсаційного виходу до Ліги чемпіонів на чолі Ньюкасла.

Якщо говорити про те, хто справді може приємно здивувати і продовжити свій прогрес з огляду на наявний досвід і факти, то тут варто виділити Анже Постекоглу з Тоттенгема та Олівера Гласнера з Крістал Пелес, проте ми не будемо відходити від першочергового прогнозу щодо чемпіона та зупинимося на Артеті.

ПРОГНОЗ FOOTBALL.UA: МІКЕЛЬ АРТЕТА СТАНЕ НАЙКРАЩИМ ТРЕНЕРОМ

ХТО СТАНЕ НАЙКРАЩИМ ГРАВЦЕМ АПЛ-2024/25?

Прогнози у таких номінаціях на самому старті майбутньої тривалої дистанції – це завжди як пальцем у небо на тлі суто суб'єктивної думки.

Назвете зараз Мохамеда Салаха, форма якого зараз справді вражає, — матимете рацію. Зупините свій вибір на Родрі або на будь-якому іншому гравці Манчестер Сіті — будете праві. Виберете Мартіна Едегора, Букайо Саку або Деклана Райса — ці всі варіанти також дуже ймовірні. Згадаєте про Бруну Фернандеша, Оллі Воткінса чи Коула Палмер — так само будете праві.

Свій же вибір ми зупинимо на не найочевиднішому варіанті з атакуючим півзахисником Тоттенгема Деяном Кулусевські, який продемонстрував високий рівень під час передсезонної підготовки та має великі перспективи стати новим ключовим гравцем у системі Постекоглу у новому сезоні. Щонайменше за звання найкращого асистента швед має бути конкурентоспроможним.

ПРОГНОЗ FOOTBALL.UA: ДЕЯН КУЛУСЕВСЬКІ (ТОТТЕНГЕМ)

ХТО СТАНЕ НАЙКРАЩИМ БОМБАРДИРОМ АПЛ-2024/25?

Ерлінг Голанд і близько не був серед кращих гравців Манчестер Сіті в сезоні-2023/24, але та "погана" кампанія все одно завершилася для норвежця званням найкращого бомбардира АПЛ із відривом від найближчого конкурента в п'ять голів.

Голанд продовжив регулярно забивати і під час передсезонної підготовки, і навряд чи щось кардинально зміниться в цьому плані в новому сезоні, тому прогнозуємо Голанду історичний виграш третьої поспіль Золотої бутси АПЛ.

ПРОГНОЗ FOOTBALL.UA: ЕРЛІНГ ГОЛАНД ВТРЕТЄ ПОСПІЛЬ ВИГРАЄ ЗОЛОТУ БУТСУ

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