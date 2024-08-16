Стали відомі склади команд на матч-відкриття АПЛ.
Гаррі Магвайр, getty images
16 серпня 2024, 21:16
В рамках поєдинку першого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед зіграє проти Фулгема.
Ерік тен Гаг довірив місце в стартовому складі Гаррі Магвайру та Нуссаїру Мазрауї. У "дачників" відзначимо появу Еміля Сміт-Роу.
Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Магвайр, Мартінес, Мазрауї — Мейну, Каземіро — Діалло, Маунт, Рашфорд — Фернандеш
Запасні: Баїндир, Еванс, де Лігт, Еріксен, Мактоміней, Кольєр, Зіркзе, Гарначо, Антоні
Фулгем: Лено — Тете, Діоп, Бессі, Робінсон — Лукич, Перейра — Траоре, Сміт-Роу, Івобі — Муніз
Запасні: Бенда, Куенка, Кастань, Керні, Кінг, Рід, Вілсон, Стенсфілд, Хіменес
Нагадаємо, початок матчу заплановано на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією гри на нашому сайті.