Англія

Новачок АПЛ придбав англійського форварда.

Саутгемптон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нападника Кемерона Арчера, права на якого раніше належали Астон Віллі.

22-річний англієць перейшов до табору "святих" на повноцінній основі, підписавши чотирирічний контракт.

За інформацією Transfermarkt, Саутгемптон заплатив за Арчера близько 18 мільйонів євро.

У минулому сезоні англійський форвард виступав на правах оренди за Шеффілд Юнайтед, забивши 4 голи та віддавши 1 асист в 30 проведених матчах АПЛ.