Англія

Команда Еріка тен Гага розпочала сезон з перемоги.

АПЛ нарешті повернулась — в стартовому матчі сезону Манчестер Юнайтед приймав на своєму полі Фулгем. Від Еріка тен Гага та його підопічних багато очікують, тоді як Фулгем втратив Жоау Палінью і дуже цікаво було подивитись на те, як Марку Сілва з цим впорається.

В стартовому складі обох команд з'явилось по одному літньому новачку: у Манчестер Юнайтед вийшов Нуссаїр Мазрауї, тоді як в "дачників" вийшов Еміль Сміт-Роу. Команди почергово володіли ігровою ініціативою, а перший небезпечний момент створили гості, коли Тете пробив з-за меж штрафного — м'яч летів у верхній кут, але Онана в блискавичному стрибку врятував команду.

Десь до 20 хвилини команда Марку Сілви добре тримала темп та намагалась грати на рівних, але в другій половині першого тайму "червоні дияволи" мали повну територіальну перевагу. Втім, забити їм за цей період так і не вдалось. Каземіро завдав ударів з п'ять, але здебільшого вони були спрямовані вище воріт. Два вбивчих моменти мав Фернандеш. Спочатку Лено помилився через пресинг супротивника, Бруну пробивав з меж штрафного, але німець виправився. Трохи згодом Каземіро шикарним пасом вивів Бруну віч-на-віч, але Лено знов виграв дуель в португальця.

Команди пішли відпочивати за рахунку 0:0, а другий тайм Фулгем розпочав доволі активно, але момент створили манкуніанці. Бруну шикарним пасом знайшов Рашфорда на фланзі, той проривався в центр й вийшло так, що віддав пас на Маунта, а той з близької відстані влучив у Лено. На 60 хвилині Ерік тен Гаг випустив Зіркзе та Гарначо, щоб освіжити атаку. Але гостріше стали діяти гості. В одному з епізодів Муніз пробивав через себе, м'яч зачепив Мейну та полетів під поперечину — Онана перевів м'яч на кутовий. Трошки пізніше гравці Фулгема вийшли 2 в 1, але Гаррі Магвайр перервав пас та врятував команду.

Наприкінці матчу обидві команди хотіли вирвати перемогу та йшли в атаку доволі великими силами, але удача посміхнулась Манчестер Юнайтед. Бруну Фернандеш шикарно обдурив супротивника на фланзі, розвернув атаку на правий фланг, звідки Гарначо виконав простріл — Зіркзе ударом в один дотик переправи м'яч у дальній кут. Рахунок міг стати 2:0, коли Бассі махнув повз м'яч, Рашфорд викотив на порожні ворота Гарначо, а той примудрився не влучити в порожній кут. Втім, й одного гола вистачило господарям, щоб здобути три бали.

Манчестер Юнайтед — Фулгем 1:0

Гол: Зіркзе, 87

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Магвайр (де Лігт, 81), Мартінес, Мазрауї (Еванс, 81) — Мейну (Мактоміней, 84), Каземіро — Діалло (Гарначо, 60), Маунт (Зіркзе, 61), Рашфорд — Фернандеш

Фулгем: Лено — Тете, Діоп, Бессі, Робінсон — Лукич (Стенсфілд, 90), Перейра (Рід, 90) — Траоре (Вілсон, 78), Сміт-Роу (Керні, 64), Івобі — Муніз (Хіменес, 79)

Попередження: Маунт, Магвайр — Бессі, Перейра, Керн