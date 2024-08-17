Англія

Італієць не розраховує на Бена.

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска порадив 27-річному лівому захиснику Бену Чілвеллу шукати нове місце роботи. Слова італійського фахівця наводить The Telegraph.

"Чілвелл з нами, але останні кілька днів він не тренувався, тому що був хворий. Мені подобаються ігрові якості Чіллі, але проблема полягає в тому, що трохи складно знайти для нього правильну позицію.

Цього ранку в нас тренувалися 22 гравці. Кожен із них хоче зіграти в матчі з "Сіті" в неділю. Але це неможливо. Коли ти тренуєшся щодня, але не отримуєш жодної хвилини ігрового часу, це погано і для футболістів, і для мене.

Мені потрібно прийняти рішення, але, ймовірно, краще піти й отримувати ігровий час. Трансферне вікно відкрите, тож подивимося, що станеться", — сказав Мареска.

Дебютний матч Енцо Марески на чолі лондонського Челсі відбудеться 18 серпня, о 18:30 за київським часом.