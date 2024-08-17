Англія

Арне Слот дебютував в АПЛ із перемоги над новачком елітного дивізіону.

У рамках першого туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль вирушив у гості Іпсвіч Таун, який підвищився в класі за підсумками минулого сезону Чемпіоншипу.

Підопічні Арне Слота виглядали гірше за свого суперника у першому таймі, проте після перерви мерсісайдці створили достатньо гольових моментів, один із яких завершився голом Діогу Жоти на 60-ій хвилині після передачі Мохамеда Салаха.

Утім, на цьому Ліверпуль не зупинився і доволі швидко зміг подвоїти свою перевагу в рахунку, а героєм епізоду став вже сам Салах.

Фінальний свисток зафіксував перемогу "червоних" на старті сезону з рахунком 2:0.

Іпсвіч — Ліверпуль 0:2

Голи: Жота, 60, Салах, 65

Іпсвіч: Волтон — Туанзебе (Шмодікс, 74), Вулфенден, Грівз, Девіс — Луонго (Гарнесс, 65), Морсі — Бернс (Джонсон, 57), Чаплін (Тейлор, 65), Гатчінсон — Делап (Аль-Хамаді, 74)

Ліверпуль: Бекер — Александер-Арнольд (Бредлі, 77), Кванса (Конате, 46), ван Дейк, Робертсон (Цимікас, 80) — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї, Діас — Жота (Гакпо, 79)

Попередження: Вулфенден, Гатчінсон, Бернс