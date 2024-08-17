Англія

Завершилася низка матчів у рамках першого туру АПЛ-2024/25.

Віталій Миколенко у матчі проти Брайтона, getty Images

Віталій Миколенко у матчі проти Брайтона, getty Images

У рамках першого туру англійської Прем'єр-ліги Евертон приймав на своєму полі Брайтон, де зазнав розгромної поразки з рахунком 0:3.

Віталій Миколенко і компанія залишилися у меншості через вилучення Ешлі Янга на 66-ій хвилині, що у підсумку стало фатальним для "ірисок".

Евертон — Брайтон 0:3

Голи: Мітома, 26 Велбек, 56 Адінгра, 87

Евертон: Пікфорд — Янг, Тарковські, Кін, Миколенко — Дукуре (Ндіає, 63), Іроегбунам, Гує — Гаррісон (Голгейт, 87), Калверт-Льюїн (Бету, 76), Макніл

Брайтон: Стіл — Велтман, ван Геке, Данк (Вебстер, 76), Гіншелвуд — Мілнер (Гілмор, 83), Віффер — Мінте (Адінгра, 45), Педро (Сарм'єнто, 83), Мітома (Аярі, 90) — Велбек

Попередження: Тарковські — Мілнер

Вилучення: Янг, 67

У паралельному матчі Борнмут вирушив у гості до Ноттінгем Форест, де фінальний свисток зафіксував нічию з рахунком 1:1.

Ілля Забарний традиційно відіграв усі 90 хвилин.

Ноттінгем Форест — Борнмут 1:1

Голи: Вуд, 23 - Семеньйо, 87

Ноттінгем Форест: Селс — Вільямс, Болі, Мурільйо, Айна (Тоффоло, 54) — Сангаре, Даніло (Єйтс, 14) — Еланга (Домінгес, 54), Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої (Авонії, 75) — Вуд (Андерсон, 75)

Борнмут: Нето — Сміт, Забарний, Гейсен, Керкез — Скотт (Араухо, 64), Кук (Біллінг, 85) — Уаттара (Джеббісон, 69), Таверньє, Сіністерра (Крісті, 64) — Семеньйо

Попередження: Вільямс — Кук, Керкез, Клюйверт

Ньюкасл Юнайтед в своєму матчі проти Саутгемптона грав у меншості з 28-ої хвилини через вилучення Шера, проте це не завадило "сорокам" перемогти одного з новачків АПЛ.

Ньюкасл Юнайтед - Саутгемптон 1:0

Гол: Жоелінтон, 45

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Лівраменто, Шер, Берн, Голл (Келлі, 71) — Лонгстафф, Гімараес, Жоелінтон — Мерфі (Крафт, 31), Ісак, Гордон (Барнс, 73)

Саутгемптон: Маккарті — Беднарек (Амо-Амеяу, 81), Гарвуд-Белліс, Стівенс — Сугавара (Едозі, 46), Смоллбоун, Даунс, Вокер-Пітерс (Алькарас, 81) — Арібо (Діблінг, 71), Армстронг, Бреретон (Арчер, 71)

Попередження: Голл, Берн — Бреретон, Стівенс, Гарвуд-Белліс, Едозі

Вилучення: Шер, 28