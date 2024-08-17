Хулен Лопетегі розпочав роботу у таборі "молотобійців" з поразки.
Вест Гем - Астон Вілла, getty images
17 серпня 2024, 21:28
У рамках першого туру англійської Прем'єр-ліги Астон Вілла вирушила у гості до лондонського Вест Гема, де бірмінгемці зуміли здобути три очки до свого активу.
Амаду Онана вже на четвертій хвилині забив гол у своєму дебюті за команду Унаї Емері.
І незважаючи на те, що Лукас Пакета зрівняв рахунок на 37-ій хвилині завдяки реалізованому пенальті, гол Дурана на 79-ій хвилині приніс Астон Віллі непросту перемогу.
Вест Гем — Астон Вілла 1:2
Голи: Пакета, 37 (пен) - Онана, 4, Дуран, 79
Вест Гем: Ареола — Цоуфал (Тодібо, 85), Кілман, Мавропанос, Палмьєрі — Соучек, Родрігес (Інгз, 85) — Боуен (Фюллькруг, 73), Пакета (Ворд-Праус, 73), Кудус — Антоніо (Саммервілл, 73)
Астон Вілла: Мартінес — Кеш (Неделькович, 82), Конса, Торрес, Дінь (Матсен, 74) — Бейлі (Філоджин, 74), Тілеманс, Онана, Роджерс — Воткінс (Дуран, 62), Макгінн (Ремзі, 62)
Попередження: Пакета — Бейлі, Філоджиy