Англія

Хулен Лопетегі розпочав роботу у таборі "молотобійців" з поразки.

У рамках першого туру англійської Прем'єр-ліги Астон Вілла вирушила у гості до лондонського Вест Гема, де бірмінгемці зуміли здобути три очки до свого активу.

Амаду Онана вже на четвертій хвилині забив гол у своєму дебюті за команду Унаї Емері.

І незважаючи на те, що Лукас Пакета зрівняв рахунок на 37-ій хвилині завдяки реалізованому пенальті, гол Дурана на 79-ій хвилині приніс Астон Віллі непросту перемогу.

Вест Гем — Астон Вілла 1:2

Голи: Пакета, 37 (пен) - Онана, 4, Дуран, 79

Вест Гем: Ареола — Цоуфал (Тодібо, 85), Кілман, Мавропанос, Палмьєрі — Соучек, Родрігес (Інгз, 85) — Боуен (Фюллькруг, 73), Пакета (Ворд-Праус, 73), Кудус — Антоніо (Саммервілл, 73)

Астон Вілла: Мартінес — Кеш (Неделькович, 82), Конса, Торрес, Дінь (Матсен, 74) — Бейлі (Філоджин, 74), Тілеманс, Онана, Роджерс — Воткінс (Дуран, 62), Макгінн (Ремзі, 62)

Попередження: Пакета — Бейлі, Філоджиy